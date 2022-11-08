Bahçeli’den HDP sorusuna ‘Halk TV’ çıkışı: Onların dediği yere gitmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin seçim tarihiyle ilgili sorusuna, “Yedi ay olduğunu söylüyorlar” karşılığını verdi.

Bahçeli, AKP’nin HDP’yle görüşmesinde MHP’li bir ismin yer almaması hakkındaki soruyaysa, “Onu Halk TV’nin yöneticilerine sorun. Bizim nereye gideceğimizi biz biliriz” dedi.

Fotoğraf: ANKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, AKP’nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP grubunu ziyaretine dair değerlendirmesinin anımsatılması üzerine “Özel olarak söyleyeceğimiz bir şey yok. Anayasa’nın başörtüsü meselesinin çözümünde AK Parti ile beraber, cumhur ittifakı olarak her türlü gayreti gösteriyoruz. Sonuç da alacağız inşallah” dedi.

Bahçeli görüşmeye ilişkin “Son derece doğal ve doğrudur” demişti

Bahçeli, ayrıca HDP ile görüşmede MHP’li bir ismin olmamasına ilişkin soruyaysa “Onu Halk TV’nin yöneticilerine sorun. Bizim nereye gideceğimizi biz biliriz. Ama onların dediği yere gitmeyiz” karşılığını verdi.

Bahçeli seçim tarihinde değişiklik olup olmayacağına ilişkin soruya da “Yedi ay olduğunu söylüyorlar” diye cevap verdi.