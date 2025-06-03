Bahçeli: Kurbanlarımızı keseceğiz, vatanımızı ikiye kesmelerine fırsat vermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir” dedi.

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MHP lideri Kurban Bayramı için yayınladığı mesajında özetle şunları dedi:

* Türk milleti iyiliksever, barışsever, haksever, hayırsever, konuksever, vatansever özellikleriyle beşeriyet aleminde açık veya gizli hayranlık uyandırmaktadır. Bu nedenle hain kıskaçların ve husumete kadar varan kıskançlıkların hedefi olmaktadır.

* Kaldı ki bundan sonra da muhtemel ve olması beklenen menfi, melun ve mütehakkim karşı operasyonların seyir ve sürecinde herhangi bir erime ve eksilme olması söz konusu değildir. Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını elbirliğiyle savundukça kuşkusuz her neviden şer ve şirret operasyonların hücum ve hüküm etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır.

‘Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak’

* Türkiye’miz yeni bir yüzyılın kulvarında iddia ve iradeyle ilerleyiş kaydetmektedir. Bu ilerleyişin başarı ve istikrarı, dahası lider ülke ve süper güç zirvesine tırmanılması aziz milletimizin ortak çabasına ve onurlu varlığına bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu süreçte tarihi kazanım olacaktır.

* Her yöremizin, her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması, kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması insan haysiyetinin ve inanç hakkının gereğidir. Bayramlar, barışmanın ve bağışlamanın, aynı zamanda kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın muazzez ve muhterem dönemleridir.

* Bunun yanı sıra bayramlar, birlik ve dirlik membaı, dayanışma ve yardımlaşma mevhibesidir. Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir.

‘Altın fırsat kaçırılmamalı’

* Teessür ve teessüf dönemi kapanmalıdır. Tahrik ve tahakküm damarları kurutulmalıdır. Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklara, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamasi tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere ‘Türkiye Yüzyılı’nda yer yoktur.

* Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara’dan, cumhuriyetin kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir. Ülkemizin yakaladığı altın fırsat kaçırılmamalıdır. Bu kapsamda hepimizin ve herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düşmektedir.

* Usul ve üslup kazalarına meydan vermeden, açık ve şeffaf biçimde, dayatma ve saklı gündemleri dışlayarak ülkemize ve ülkülerimize şuurla sahip çıkılmalıdır.

‘Sivil ve demokratik siyaset derinlik ve genişlik kazanacak’

* Bayram ruhunun kökleşmesi, Türkiye’nin baştan ayağa bayram yerine dönmesi ancak bu sayede gerçekleşecek, sivil ve demokratik siyaset derinlik ve genişlik kazanacaktır.

* Türk milleti büyük bir ailedir. Bu ailenin hiçbir şerefli mensubu ötekileştirilmemiş, hor ve hakir görülmemiştir. Kanlı ve kanunsuz silah ve hedeflerin aradan çekilip çıkarılmasıyla yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

* Dilerim ki ihtiyacımız olan dirliğe, isteyip hedeflediğimiz birlik ve beraberliğe bayram günleri münasebetiyle ulaşır, bu kutlu dönem hatırına erişmiş oluruz.

* Ayrılığa ve ayrımcılığa karşı en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevi hikmetlerle dolu anlamında saklıdır. Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir.

* Türk milleti geçmişinden ve geleneklerinden aldığı ilham ve itibarla, imrenilecek milli ve manevi değer hükümleriyle yeni yüzyılın yolunu açmakta, kronik sorunlarından kurtuluş azim, inanç ve dirayeti göstermektedir. Bu durum hayranlık ve takdirle anılacak bir gelişmedir.

* Gerek parti olarak, gerekse de ittifakımızın ruh ve duruşuyla, sorunlarından tamamıyla arınmış, büyüyen, kudretle yükselen Türkiye için çalışıyor, çabalıyor, geceyiz gündüze katıyoruz.

* Kara propagandalara, yalan haberlere, asılsız iddialara, iftira ve haksız suçlamalara rağmen mücadelemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz.

‘Türkiye’yi ve Türk milletini kurban ettirmeyeceğiz’

Bahçeli mesajın sonunda ‘bin yıllık kardeşlik hukukunu cesaretle savunduklarını’ belirtti:

* Bayramda Allah rızası için kurbanlarımızı keseceğiz ama vatanımızı ikiye kesmeye, insanımızı doğramaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Vacip olan ibadetimizi yapmak için kurban vereceğiz; ama millet varlığını kurban etmeye yeltenenlere müsamaha etmeyeceğiz.

* Haysiyetlerini rafa kaldırmış, milli ve insani değerlerini zihinlerinin mahzenine kapatmış seviyesizlere Türkiye’yi ve Türk milletini kurban ettirmeyeceğiz. Riya, inkâr ve hıyanetten yüzleri görülmeyen bedbahtlara geleceğimizi kurban vermeyeceğiz, insanımızı harcatmayacağız.



