Bahçeli, Davutoğlu'na Kuzey Irak mektubu nedeniyle teşekkür etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na Kuzey Irak ziyaretiyle ilgili gönderdiği mektup nedeniyle teşekkür etti.

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Davutoğlu 18-23 Mayıs’ta Kuzey Irak’ta çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu.

28 Mayıs’ta partisinin Meclis’teki grup toplantısında eski başbakan, ziyaretin PKK’nın kendini fesih kararının sonrasına denk gelmesinden dolayı hem süreçle ilgili kanaatleri dinlediklerini hem de kendi vizyonlarını muhataplarıyla paylaştıklarını belirtip şöyle konuşmuştu:

* Sadece ‘terörsüz Türkiye’ değil ‘terörsüz bölge’ ilkesiyle hareket etmek zorundayız, çünkü bölgede terör varsa Türkiye’nin de bundan etkilenmesi kaçınılmazdır.

Bahçeli’ye, Irak’taki Duhok ziyareti sonrasında mektup yazarak buralara gitmesini tavsiye ettiğini duyuran Davutoğlu, başta Mesut ve Neçirvan Barzani olmak üzere bir çok Kürt siyasetçinin “Sayın Bahçeli’ye selam söyleyin, sağlığı için duacıyız” dediğini söylemişti.

Bahçeli teşekkür etti

Gelecek Partisi sözcüsü Ufuk Karcı X hesabından Bahçeli’nin, Davutoğlu’nu telefonla arayarak teşekkür ettiğini şöyle duyurdu:

* MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, genel başkanımız sayın Ahmet Davutoğlu’nun kendilerine gönderdiği ve 18-23 Mayıs tarihleri kapsamında gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyareti süresince yapılan ikili görüşmeleri, edindiği izlenimleri ve bölge halklarının yaşanan yeni sürece dair beklentileriyle kendisinin çözüm önerilerini içeren mektubuna, telefonla geri dönüş yaparak teşekkürlerini iletmiştir.

* Sayın Devlet Bahçeli, sayın genel başkanımızın mektubunda kaleme aldığı hususlardan istifade ettiklerini vurgulamış, sayın genel başkanımızsa bölgede sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürecin geniş destek gördüğünü ifade etmiştir.