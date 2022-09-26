Bağcılar’daki cinayetin görüntülerini paylaşan üç kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Bağcılar’da bir kadının oğlu tarafından başı kesilerek öldürülmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan üç kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Valiliği’nin açıklamasında dün Fevzi Çakmak Mahallesi’nde annesi H.S.’yi öldüren ve gözaltına alınan A.S.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A., G.K. ve S.A. hakkında ‘yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yayın yasağı getirilmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar’da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medyayla yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.

Bunun üzerine Bakırköy başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nce, Bağcılar’daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.

Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.