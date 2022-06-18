Bağcılar’da trafik polisine saldıran minibüs sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar’da polis memuruna saldıran minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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AA’nın aktardığına göre 12 Haziran’da Sancaktepe Mahallesi’nde uygulama yapan trafik polisleri, yolda bekleyerek trafiği aksattığı belirtilen yolcu minibüsünün sürücüsünün belgelerini kontrol etmek istedi.

Bunun üzerine sürücü Y.E.G. (28) aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken bir polis memurunu dövdü. Ekipler, sürücü ve minibüsteki bir yolcuyu gözaltına aldı.

Minibüsün çalışma ruhsatı iptal edilirken, araç trafikten men edildi.

Sürücü Y.E.G’ye, ‘görevli memurun ikazına uymamak’ ve ‘yolcu indirme bindirme kurallarına uymamak’tan cezai işlem uygulanırken, gözaltına alınan yolcu serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen sürücünün ticari araç kullanması UKOME tarafından yasaklandı.