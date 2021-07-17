Bağcılar’da iki çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi’nde iki erkek çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla bir kişi, dün polis tarafından gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Ş.A’nın, nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, şüpheliyi tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.