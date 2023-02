BAFTA Ödülleri dağıtıldı: Depremzedelerle dayanışma için mavi kurdele

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Cate Blanchett konuklara mavi kurdele taktırdı. Fotoğraf: BBC

Bu yıl 76’ıncısı düzenlenen BAFTA Ödülleri’ni kazananlar dün akşam Londra’daki Southbank Centre’daki Royal Festival Hall’da düzenlenen törenle açıklandı.

‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödüllerini ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok‘ aldı.

Törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler de anıldı.

Pek çok sanatçı, depremzedelere dayanışma mesajı göndermek için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçilerinden birisi olan Cate Blanchett’in ricasıyla kıyafetlerine mavi kurdele taktı.

Aftersun ekibinden Türklere teşekkür

‘İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film‘ dalında ödüle layık görülen ‘Aftersun’ (Güneş Sonrası) filminin senaristi ve yönetmeni Charlotte Wells, ödül konuşmasında filmde yer alan Türk ekibe özel bir teşekkürde bulundu:

“Ekibimizin çoğu Türk’tü. O ülkede, Türkiye ve Suriye’ye etki eden depremden etkilenmeyen herhangi biri olduğunu düşünmüyorum.”

Felakete vurgu yapmak önemliydi

Dayanışma için kıyafetine mavi kurdele takanlar arasında filmin başrolü Paul Mescal de yer aldı. Kırmızı halıda AP’nin sorularını yanıtlayan oyuncu, neden mavi kurdele taktıklarına ilişkin soruyu, “Yaşanan felakete bir şekilde vurgu yapmak gerçekten önemliydi. Ölü sayıları her geçen gün artıyor. Ne denebilir ki, gerçekten çok üzücü” diyerek yanıtladı.

‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Tar filminin başrol oyuncusu Cate Blanchett de mavi kurdele takan isimler arasındaydı. Verdiği röportaj sırasında Mescal’in yanına gelen Blanchett, arkadaşının kurdelesine dokunarak teşekkür etti.

‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ filminin yönetmeni Edward Berger, ‘The Banshees of Inisherin’ filminin başrol oyuncusu Colin Farrell, ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filminin oyuncularından Jamie Lee Curtis ile Sophie Turner ve Angela Bassett gibi isimler de mavi kurdele takarak depremde hayatını kaybeden insanları andı.

Kazanılan ödüller şu şekilde:

En İyi Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

En İyi İngiliz Filmi: The Banshees Of Inisherin

İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film: Aftersun – Charlotte Wells

İngilizce Olmayan En İyi Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

En İyi Belgesel: Navalny

En İyi Animasyon Filmi: Guillermo Del Toro’s Pinocchio

En İyi Yönetmen: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok – Edward Berger

En İyi Özgün Senaryo: The Banshees Of Inisherin – Martin McDonagh

En İyi Uyarlanmış Senaryo: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok – Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett – Tár

En İyi Erkek Oyuncu: Austin Butler – Elvis

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kerry Condon – The Banshees Of Inisherin

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Barry Keoghan – The Banshees Of Inisherin

En İyi Casting: Nikki Barrett, Denise Chamian – Elvis

En İyi Sinematografi: James Friend – Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

En İyi Kostüm Tasarımı: Catherine Martin, Elvis

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Florencia Martin & Anthony Carlino – Babylon

En İyi Kurgu: Paul Rogers – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Orijinal Müzik: Volker Bertelmann – Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

En İyi Makyaj ve Saç: Elvis

En İyi Görsel Efektler: Avatar: The Way Of Water

En İyi Ses: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

En İyi İngiliz Kısa Animasyon Filmi: The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

En İyi İngiliz Kısa Filmi: An Irish Goodbye

EE Yükselen Yıldız: Emma Mackey