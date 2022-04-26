Bafra kanolayla ‘sarardı’

Baharın gelişiyle Samsun’un Bafra ilçesinde ekilen kanolalar çiçek açtı, doğa sarıya büründü.

Fotoğraf: AA

Görenleri hayran bırakan ‘kanola tarlaları’nın görüntüsü sosyal medyada geniş yer buluyor.

Paylaşılan bu kareler, çok sayıda kişinin kanolaları ‘yerinde’ görmek için Bafra’ya akın etmesine neden oluyor.

Fotoğraf tutkunları içinse doğal bir stüdyoya dönüşen kanola tarlaları birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı sunuyor.

Kimileri sevdikleriyle çiçekler arasında o anı ölümsüzleştiriyor kimileriyse sadece kanolaları görüntülüyor ve yakınlarıyla paylaşıyor.