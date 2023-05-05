BAE kumarı yasallaştırabilir: Hazırlıklar var

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kumarı yasal hale getiren ilk Körfez ülkesi olabilir. Bloomberg’in konuştuğu kumar sektöründen isimler, hükümetin bu konuda bir adım atacağından umutlu.

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Bloomberg’e konuşan üst düzey hükümet yetkililerinden bazıları yakın gelecekte kumarı yasallaştırmak için planları olmadığını söyledi. Ancak başka bir kaynak, hükümetin konuyla ilgili gayri resmi görüşmeler düzenlediğini söyledi. Sektörden isimlere göre de bazı ‘hazırlıklar’ var.

ABD’nin Las Vegas kenti merkezli otel ve kumarhane işletmecisi Wynn Resorts, geçen hafta ülkede planlanan 3,9 milyar dolarlık yatırımın yüzde 4’lük kısmının ‘kumar’ı da içereceğini söyledi.

İslami kurallara göre yönetilen ülkede kumar oynamanın cezası iki yıl hapis.

BAE, 2020’de evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamaları suç olmaktan çıkarmış ve içki satışını serbest bırakmıştı.