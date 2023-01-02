Dubai, içkiden alınan vergiyi kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai Emirliği, turizmi canlandırmak için içki satışlarına uygulanan yüzde 30’luk vergiyi bir yıllığına askıya aldı.

Dubai, içkiden alınan yüzde 30’luk vergiyi kaldırdı

Körfez’in turizm ve iş merkezi konumunu pekiştirmeye çalışan Dubai yönetimi, ülkeyi yabancı işçiler için daha çekici hale getirmek amacıyla son yıllarda çeşitli düzenlemelere gidiyor.

Pazar günü yürürlüğe giren yasayı memnuniyetle karşılayan sektör yöneticileri, bunu bir ‘deneme süresi’ olarak yorumluyor.

Emirates Group’un bir parçası olan içki distribütörü Maritime and Mercantile International (MMI) yayımladıkları bir reklamla ‘artık diğer emirliklere gitmenize gerek yok’ diyerek müşterileri içkiyi mağazalarından satın almaya çağırdı.

Dubai sakinleri uzun süredir toplu, vergiden muaf içki alımları için Umm al-Quwain ve diğer emirliklere gidiyor.

İkinci içki perakendecisi African & Eastern de belediye vergi ve ruhsat harçlarının sona erdiğini duyurdu.

Dubai yasalarına göre turistlerin içki tüketebilmesi için 21 yaşında veya daha büyük olması gerekiyor. İçki içenlerin, Dubai polisi tarafından verilen bira, şarap ve likör satın almalarına, taşımalarına ve tüketmelerine izin veren plastik kartlar taşımaları gerekiyor. Aksi takdirde para cezaları ve tutuklanmalarla karşı karşıya kalınabiliyor.