‘Baba’nın size reddedemeyeceğiniz bir teklifi var: Evi kiralık

Bir sinema klasiği ‘Godfather’daki Vito Corleone’nin evi Airbnb’den kiraya veriliyor.

Fotoğraflar: Airbnb

1972 yapımı mafya filmindeki malikane, 27 Temmuz’da ev kiralama platformu Airbnb’de olacak.

Architecural Digest’in aktardığına göre gecelik ücreti 50 dolar.

Ancak ev yalnızca uzun dönem için kiralık, 1-31 Ağustos arasında.

ABD’nin New York kentinde bulunan Staten Island bölgesindeki evin dış cephesi aynı kalsa da içinde çok sayıda yenileme yapılmış. En son 2016’da 2,4 milyon dolara satılan ev 1930’da inşa edilmiş.

Beş yatak odası, yedi banyosu bulunan ev filmin hayranlarına Corleone’nin evinde kalma deneyiminin yanı sıra havuz, bar, oyun odası spor salonu gibi imkanlar sunuyor.