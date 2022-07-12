Babacan: YSK’ya zerre kadar güvenim yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Şu andaki hükümete de devlet yapısına da YSK’ya da zerre kadar güvenim yok” dedi.

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İktidarın Haziran 2023’te yapılacağını söylediği seçimlerle ilgili olarak muhalefetin önem verdiği başlıklardan birisi de seçim güvenliği. ‘Altılı masa’da yer alan siyasi partilerin temsilcileri bu kapsamda Seçim Güvenliği Komisyonu kurmuştu. Komisyon, seçim öncesi, seçim takvim boyunca, seçim günü ve seçim sonrası yapılacak işlere ilişkin dört ana başlıkta yapılacak çalışmaları 24 maddede toplamıştı.

Ankara’da otomotiv sektöründeki patronlarla yaptığı görüşmede konuşan Babacan, seçim sürecine dair şunları söyledi: “Seçimler elektronik ortama gittiği anda ben güvenemem. Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) altyapıdan öte ahlaki yapımız hazır değil. Şu andaki YSK, kanuna aykırı karar veriyor, yaşadık. Kanun, ‘Mühür olmayan oy pusulaları geçersizdir’ diyor. YSK dedi ki, ‘Mührü olmayan oy pusulalarını ben sayıyorum.’ Niye? Çünkü, Anayasada bir madde var, ‘YSK’nın verdiği karar nihai karardır’ diyor. YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz? YSK’yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine üç kişiyi koyar. ‘Arkadaş, beni yüzde 52 çıkarın’ der ve bakarsın yüzde 52 çıkmış. Olur bu Türkiye’de.”

“Şu andaki hükümete de devlet yapısına da YSK’ya da zerre kadar güvenim yok” diyen Babacan, “Hatta biz parmak boyamayı önereceğiz. İlkel mi ilkel, ama maalesef her türlü oyunu oynuyorlar” dedi.