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Yaramazlara biraz batar!

Babacan: Göstermelik yargı oyunlarıyla halk iradesini yok edemezsiniz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararına ‘göstermelik yargı oyunu’ diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davada iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.


Karar infial yaratırken siyasi parti liderlerinden de üst üste tepkiler geliyor. DEVA lideri Babacan’ın tepkisi şöyle: “İstanbullular belediye başkanını sandıkla göreve getirdi. Göstermelik yargı oyunlarıyla halk iradesini yok edemezsiniz.”

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Akşam Postası / 14 Aralık 2022

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