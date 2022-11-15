Babacan: Erdoğan’ın ‘haftanın düşmanı’ panosu var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘haftalık düşman’ panosu olduğu söyleyerek “Korku üzerinden siyaset üretiyor” dedi.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan Babacan, Erdoğan’ın bütün yönetim tarzını ‘kutuplaştırmak’ üzerinden kurduğunu belirterek şunları söyledi: “Onun zihniyetinde ya onun yanındasınız ya karşısındasınız. Kafa öyle çalışıyor. Ülkelerle ilişkiler de öyle. Sürekli düşman lazım… Kendisine sürekli düşman arıyor. Zihni siyah, beyaz üzerine çalışıyor. Türkiye’nin bu yönetiminin acilen değişmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan’ın haftanın düşmanı panosu var. Mutlaka bir şey yazıyor. İç düşman, dış düşman.“

İç güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Babacan, terör olaylarının istihbarat zafiyeti olduğunda gerçekleştiğini belirtti: “Suçu hemen başkalarına yansıtıyor. Siz dış politikanızı düzeltin, sürekli kendinize düşman aramayın, dünya ile iyi geçinin ‘Bu terör dünyanın başına beladır gelin beraber çalışalım’ diyeceksiniz. Bu yok. Sürekli ona saldır, buna saldır. Sen iç güvenlikle ilgili ne yaptın ondan bahset.

Bu konu bütün boyutlarıyla soruşturulmadan kesin hükümler vermek zor. Ancak terörün önlenmesinin en önemli yollarından birisi istihbarat çalışması yapılması. Bunun iyi yapılması gerekiyor. İstihbarat zafiyeti olduğu zaman bu olaylar başımıza gelebilir.“