Babacan: Avrupa’yı gezen gençler nasıl otobüs bileti parasına muhtaç oldu?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversitelilere yılda iki kez ulaşım desteği verileceğini açıklaması üzerine “Aldığı bursla, öğrenim kredisiyle Avrupa’yı gezen gençler, bugün nasıl şehirlerarası otobüs bileti parasına muhtaç oldu?” diye sordu.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Babacan, Erdoğan’ın ‘müjde’ olarak duyurduğu Karadeniz’deki gaz keşiflerini de eleştirerek “Keşif ayrı, kanıtlanmış doğal gaz ayrı” dedi.

Babacan, AKP ve MHP’nin gündeme getirdiği anayasa değişikliği içinse niyetlerinin olmadığını söyledi. Babacan, ‘altılı masa’nın anayasa değişikliğini gündeme getirmesi ile AKP’nin de açıklama yaptığını ancak ortada bir öneri olmadığını söyledi.

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

’10 sene önce 150 dolar eden KYK bursu ve kredisi bugün 45 dolar’

*Elinizi vicdanınıza koyup sorun: 7-8 sene evvel, aldığı bursla, öğrenim kredisiyle Interrail yapan, Avrupa’yı gezen gençler, nasıl oldu da bugün şehirlerarası otobüs bileti parasına muhtaç oldu? 10 sene önce 150 dolar eden aylık KYK bursu ve kredisi, bugün 45 dolar ediyor. Gençlerin 10 sene önce gönül rahatlığıyla kurdukları hayalleri bugün kim çaldı? Gerçekten yazıklar olsun.

‘Herkes aynı oranda sübvansiyon alıyor’

*Her fırsatta ‘Enerji sübvansiyonu veriyoruz’ diyorlar. Onu da yanlış yapıyorlar. Herkes aynı oranda sübvansiyon alıyor. Bu hakkaniyet değildir. Öncelikle düşük gelirli hanelere doğrudan enflasyon desteği sağlayın. Doğrudan enerjiyle ilgili maliyetleri karşılayacak desteği sağlayın.

‘Enerjide rekabeti artırın, fiyatların düştüğünü göreceksiniz’

*Elinizi enerji piyasasından çekin. Tekelci yapıya son verin. Kimsenin güvenmediği ihalelerle, tek şirkete verilen enerji işlerine artık son verin. Yeterince rekabet olmadığı için fiyatlar artıyor. Enerjide rekabeti artırın ve sonra da fiyatların nasıl düştüğünü göreceksiniz.

‘Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yok, keşfi ‘Gaz bulduk’ diye satıyorlar’

*Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Hani bu sahalar tüm Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar. Damat yıllar önce araştırma gemisinde boy göstermiyor muydu? Ne oldu? Karadeniz’deki sadece bir keşif. Keşif ayrı, kanıtlanmış doğalgaz ayrı. Farklı noktalardan sondaj atıp, ölçüm yapıp aşağıdaki rezervi tahmin etmeniz lazım. Rezervi çıkarmak kaça mâl olacak, piyasa fiyatı ne kadar? Ona da bakmanız gerek. Kanıtlanmış doğalgaz rezervi yokken keşfi ‘Doğalgaz bulduk’ diye satıyorlar.

‘Siz niye boş duruyorsunuz, elektrik fiyatlarına yüzde 50 indirim yapın’

*Sayın Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki üyeleriniz suya yüzde 50 indirim kararı almış. Siz niye boş duruyorsunuz? Siz de tüm Türkiye’de bütün elektrik fiyatlarına yüzde 50 indirim yapın. Doğalgaz fiyatlarını, elektrik fiyatlarını Sayın Erdoğan belirlemiyor mu? Niye sadece Ankara?

‘Bu yıl faiz artı kur farkına 650 milyar lira ödenecek’

*Bu yıl, devletin bütçeden ödeyeceği sadece faiz tam 330 milyar. yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat’a ödenecek kur farkı 300 milyarı geçecek. 300-330 arası bir rakam tahmin ediyoruz. 330 milyar faizin üzerine yaklaşık bir o kadar kur farkı ödeyecekler. Toplam rakam 650 milyar lira olacak.

‘4 yıldır enflasyonu düşüremedin’

*Sayın Erdoğan, ‘2021 Temmuz ayında enflasyon düşecek’ demişti. Şu anda tam 5 katı. ‘2022 Mart ayında düşecek’ dediler. Düşmedi. Şimdi ‘Gelecek yılın şubat mart ayında enflasyon düşecek’ diyor. Tam 4 yıldır enflasyonu düşüremedin de seçime iki ay kala mı enflasyonu düşüreceğini söylüyorsun?’

‘Alevi meselesini de çözen DEVA Partisi olacak’

*Alevi meselesini, onların taleplerini idrak etmeden çözemezsiniz. Mesele yeni bir mesele değil. Ancak Erdoğan bu meseleyi büyüttü. Şimdi de seçime giderken, panik halinde ne yapacağını şaşırıyor. Hiç endişeniz olmasın, bu meseleyi de zamanı gelince çözen DEVA Partisi olacak.

‘Tarihi eser meselesi değil ki Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgilensin’

*Alevi vatandaşlarımız kendilerini nasıl tanımlıyorsa, devlet de onları öylece tanımak zorundadır. İbadethanelerini nasıl tanımlıyorlarsa, devlet de öyle kabul etmek zorundadır. İnançlarını nasıl tanımlıyorlarsa, devlet de olduğu gibi tanımak zorundadır. Evirip çevirip işi dolandırıp Kültür ve Turizm Bakanlığına havale etmek çözüm değildir. Burada mesele eski eser, tarihi eser meselesi değil ki Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgilensin.