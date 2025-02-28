B12 eksikliği dönüşü zor hasarlara yol açabilir

B12 vitaminin seviyesinin sınırda veya düşük olması geri dönüşü zor nörolojik hasarlara yol açabilir.

Fotoğraf: Canva

Uyarı Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah Özkardeş’ten geldi.

Kaliforniya Üniversitesi’nin araştırmasına göre kan testlerinde sınırda veya düşük normal seviyelerde çıkan B12 vitamini ileri yaşlarda bilişsel gerilemeye ve beyin dokusunda hasara yol açabiliyor.

Özkardeş, B12 vitamininin yalnızca kansızlıkla değil, sinir sistemi sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu söylüyor: “Eksikliği, geri dönüşü zor sinir hücresi hasarlarına yol açabilir. Özellikle yaşlı bireylerde unutkanlık ve reflekslerde yavaşlama gibi belirtiler varsa, erken dönemde B12 takviyesi düşünülmelidir.”

B12 vitamini sinir sisteminin işleyişi ve beyin sağlığı için kritik.

Özkardeş şu uyarıları yapıyor: “Özellikle yaşlı bireylerde unutkanlık, dikkat eksikliği ve reflekslerde yavaşlama gibi şikayetler varsa, B12 düzeyi daha hassas bir şekilde değerlendirilmelidir.

Özellikle yaşlı bireylerde ve nörolojik şikayetleri olan hastalarda, yalnızca kan testlerine değil, klinik semptomlara ve işlevsel belirteçlere de bakılmalı. B12 seviyeleri düşük olan hastalarda erken dönemde takviye başlanması, bilişsel gerilemeyi ve olası beyin hasarını önleyebilir.

Özellikle yaşlı bireyler düzenli olarak B12 seviyelerini kontrol ettirmeli. Nörolojik belirtiler görülen hastalarda B12 takviyesinin erkenden başlatılması kritik.”

Hangi besinlerde var?

Peki B12 vitamini hangi besinlerde bulunuyor?

Uzman Dr. Cuma Emiroğlu bunu yanıtladı:

“Süt, soya sütü, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi kalsiyum ve protein içeren gıdalar tüketilmeli.

Yetişkin bireylerin diyetine günde iki, üç su bardağı kadar süt ve süt ürünleri mutlaka eklenmeli.”