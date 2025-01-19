Çok yorgun hissetmenizin nedeni vitamin eksikliği olabilir

Çok yorgun hissetmenizin nedeni D, B12 vitamini ve Omega-3 yağ asidi eksikliği olabilir.

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ABD’li yetişkinlerin yüzde 13,5’i hemen hemen her gün ‘çok yorgun’ veya ‘bitkin’ hissediyor.

En yüksek yorgunluk oranıysa yüzde 20’nin biraz üzerinde 18 ila 44 yaşındaki kadınlarda görülüyor.

Yorgunluk, aşırı çalışmaktan ziyade daha farklı şeylerle bağlantılı. Popsci’nin aktardığına göre diyetisyen ve beslenme nörobilimcisi Doç. Dr. Lina Begdache, beslenme ve yaşam tarzı tercihlerinin yorgunluğa neden olabileceğini söylüyor.

İlk olarak özellikle şu üç temel besin maddesinin yeterince alınmaması yorgunlukla bağlantılı olabilir:

D vitamini

B12 vitamini

Omega 3 yağ asitleri

D vitamini

Düşük D vitamini yorgunluk, kemik ağrısı, kas zayıflığı, ruh halinde bozukluk ve zihinsel gerilemeyle yakından alakalı.

D vitamini yüksek gıdalardan bazıları şunlar:

Somon, sardalya ve alabalık gibi yağlı balıklar

Süt ürünleri

Yumurta sarısı

Vejetaryenler ve veganlar için de bitki bazlı sütler ve tahıllarla bazı mantar türleri D vitamini kaynağı olabilir.

B12 vitamini eksikliği

B12 vitamini eksikliği, kansızlığa neden olarak yorgunluğa yol açabilir.

Yaşlılarda, hamile ve emziren kadınlarda, iltihaplı bağırsak hastalığın olanlarda ve aşırı içki içenlerde düşük B12 seviyeleri daha çok görülüyor.

B12 vitamini öncelikle et, balık, süt ürünleri ve yumurtadan alındığından dolayı vejetaryenler ve veganlar B12 vitamini takviyesi almayı düşünmeliler.

Dört yaş ve üstü için tavsiye edilen günlük miktar 2,4 mikrogram. Hamile ve emziren kadınlarınsa biraz daha fazlasına ihtiyacı var.

Omega-3 yağ asitleri

Omega-3 yağ asidi eksikliği anksiyete ve depresyona neden olduğu gibi zihinsel fonksiyonların aksamasına da sebep olabilir. Zira bu asitler beyin sağlığı için çok önemli.

Omega-3 yağ asitlerinin en büyük deposu yağlı balıklardır. Fakat vegansanız keten tohumu, chia kohumu ve ceviz de alternatif olabilir.

Öte yandan içki içmek B vitaminlerinin emini azalttığı için yorgun hissetmenize neden olabilir.

Güneş ışığı, egzersiz ve iyi uyumak yorgunluğu azaltmak için diğer önemli faktörlerdir. Örneğin yarım saate kadar güneş maruz kalmak çoğu insan için D vitamini ihtiyacını karşılamasına yeterli.

Egzersiz yapmak da kan akışını iyileştirerek stresi hafifletmek için üretilen endorfinlerin salgılanmasına yardımcı olur. Böylelikle yorgunluk hissiniz günden güne azalabilir.

Son olarak uyumadan önce 30 ila 60 dakika telefon ve bilgisayardan uzak durun. Ekrandan gelen mavi ışık, vücudun uykuyu düzenlemesine yardımcı hormon melatonin üretimini engelleyebilir.

Bunun yerine kaliteli bir uyku için uyumadan önce kitap okuyabilir veya hafif esneme hareketleri yapabilirsiniz.