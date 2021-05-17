Aziz Çelik: Nasıl oluyor da kış ortasında 1,1 milyon yeni istihdam yaratılıyor?

Öte yandan TÜİK’in yeni serisine göre mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam Aralık 2020’de 26 milyon 996 bin iken 1 milyon 93 bin kişi artarak Mart 2021’de 28 milyon 89 bine yükselmiş. Kış ortasında ve pandemi ortamında üç ayda sanayide 328 bin ve hizmetlerde 591 bin yeni istihdam yaratılmış. Ancak ilginç biçimde bu istihdam artışı kadınlara hiç uğramamış. Erkek istihdamı 1 milyon 87 bin artarken kadın istihdamı sadece 6 bin artmış.

Dahası istihdam bir mucize ile pandemi öncesi düzeyinin de üstüne çıkmış. Şubat 2020’de pandemi öncesinde 27 milyon 599 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam Mart 2021’de 490 bin artışla pandemi öncesi düzeyini oldukça aşmış. Kısaca hangi göstergeye bakacak olursanız olun TÜİK’e göre Türkiye ekonomisi istihdam açısından pandemi önceki döneme dönmüş ve milyondan fazla yeni iş yaratmış.

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Ne oluyoruz! Hayatın olağan akışına aykırı bu artış nedir? Ciddi istihdam kayıplarının yaşandığı koşullarda nasıl oluyor da istihdam pandemi öncesi düzeyinin üzerine çıkıyor? Nasıl oluyor da kış ortasındaki üç ayda 1,1 milyon yeni istihdam yaratılıyor? İstihdam verilerindeki bu sıçramalar izaha muhtaç.

Aziz Çelik’in yazısı