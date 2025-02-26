Azılı suçlu 'Sinek' yakalanarak Fransa'ya iade edildi

‘Sinek’ lakaplı azılı suçlu Mohamed Amra, Romanya’da yakalanarak Fransa’ya iade edildi.

Fotoğraf: Sky News

Kuzey Fransa’daki Normandiya bölgesinde bir cezaevi konvoyu 14 Mayıs 2024’te pusuya düşürülmüş, araçta bulunan 30 yaşındaki Amra iki polisi öldürüp üçünü de ağır yaralayarak kaçmıştı.

Şüpheli kayıplara karışırken, yetkililer Fransa’dan kaçtığı şüphesi üzerine diğer ülkeleri uyarmıştı. Uluslararası polis örgütü Interpol de Amra için yakalama bildirimi çıkarmıştı.

Amra, Normandiya’nın Evreux kasabasında hırsızlık suçundan hüküm giymişti. Bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini yönettiğinden şüphelenilen Amra ayrıca organize cinayet girişimi ve ölümle sonuçlanan bir adam kaçırma olayından dolayı da soruşturuluyordu.

Euronews‘ün haberine göre ‘Sinek’ lakaplı Amra dokuz ay sonra Bükreş’teki bir alışveriş merkezi yakınlarında yakalandı. Azılı suçlu dün Fransa’ya iade edildi.

Saçını turuncuya boyadığı görülen Amra, muhabirin “Fransa’ya döndüğünüz için mutlu musunuz?” sorusuna “Seni seviyorum anne, hepsi bu” diye yanıt verdi.

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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Amra’nın yakalanmasında görev alan tüm güçlere teşekkür ederek “Mohamed Amra, Fransa’ya geri döndü ve sıkı gözetim altında tutuluyor. Yaptıklarının hesabını verecek” dedi.

Amra’nın mahkemece atanan avukatı Maria Marcu’ysa müvekkilinin ‘suçsuz’ olduğunu iddia etti.

Nasıl yakalandı?

Müfettişler telefonunu dinledikleri Amra’nın yaklaşık iki hafta önce altı aylığına Bükreş’in kuzeyinde bir daire kiraladığını tespit etti.

Romanya polisi 8 Şubat’tan itibaren evi yakın takibe aldı. Cumartesi Amra ilk kez evinden ayrıldı ve kısa bir süre sonra özel kuvvetler tarafından yakalandı.

Romanya polis sözcüsü, Amra’nın ülkeye Fransız plakalı bir araçla geldiğini ve kendisine Arnavut bir şoförün eşlik ettiğini söyledi.