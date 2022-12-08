Azerbaycan şirketi SOCAR, Türkiye’deki rafinerisine Rus petrol tedariğini durdurdu

Azerbaycan’ın devlet petrol şirketi SOCAR’ın ticari birimi, Türkiye’deki rafinerisi için Rus ham petrol alımına ara verdi.

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Bu karar, enerji sektörünün gemicilik ve ham petrole yönelik yeni Batılı yaptırımlarla boğuştuğu döneme denk geldi.

Reuters’ın haberine göre kaynaklar SOCAR’ın Batılı yaptırımlara uymak için durumu değerlendirdiğini bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından SOCAR’ın STAR rafinerisinin de aralarında bulunduğu Türkiye’deki rafineriler Rus ham petrol alımını artırmıştı.

Türkiye’ye Rus petrol sevkiyatı, Refinitiv Eikon verilerine göre geçen ay, şubattan beri en düşük seviyesine gerilemişti.

AB yaptırım kararı almıştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık’tan itibaren de Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.