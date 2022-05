Az kalsın konsolide oluyordum, verilmiş sadakam varmış!

MURAT SEVİNÇ

Muhalefetin başlıca görevlerinden biri iktidarı kontrol etmek, eleştirmek değil mi? –Yalnız çok dikkat etmek lazım, eleştiriyorum derken muhafazakâr seçmen konsolide olmasın. Denetlemek gerekiyor, hatta bakın İngiliz demokrasisinde gölge kabine… –Özellikle gölgeli eleştiri daha bir konsolide edebilir, aman ha. Yok hayır, İngilizler muhalefete muhalefet etmek görevi vermişler ya zamanında, onu diyorum. –Karşı değilim, fakat denetlerken iktidar seçmenini konsolide etmeyelim durup dururken. Ne demek şimdi bu, anlamıyorum inanın, ne yapmalı muhalefet oyunu talep ettiği seçmeni konsolide etmemek için, örneğin ortada bir yolsuzluk iddiası varsa? –Ne diyorsunuz siz, delirdiniz mi Allah aşkına, öyle yolsuzluk iddiası filan. Muhalifler bu konuları gündem yapmasın mı? –Yapsın çok istiyorsa ama konsolide etmeyecek ölçüde yapsın. Nasıl yani, doğruyu söylemesinler mi? –Eğer doğru olan o esnada muhafazakâr seçmeni konsolide edecekse söylemesinler, yok baktılar ki etmeyecek ya da biraz edecek, o zaman belki olabilir. Yani siz bir ilke üzerinden siyaset yapmak yerine, tümüyle oy avcılığına indirgenmiş bir yol öneriyorsunuz, doğru mu anlıyorum? –Öyle ilke filan hızlı konsolidasyona neden olabilir, ne olur dikkatli olalım. Bunun hızlı olanı da mı var, hayret doğrusu. –Olmaz mı efendim, geçenlerde ana muhalefet partisi genel başkanı silah eğitimi filan veren bir şirketin kapısına gitti de neler söyledi… E ne oldu söyledi de, kötü mü yaptı! –O esnada iktidar seçmeni ürküp konsolidasyon yaşamış olabilir. Ne yapsın peki kardeşim, muhalefet büyük bir tehlike gördüğünde bunu dile getirmeyecek mi? –Getirsin çok istiyorsa ama daha yumuşak terimlerle yapabilir bunu, misal, bir ara yolsuzluğa israf diyorlardı, ne güzeldi, kimse fazla konsolide olmuyordu. İsrafla yolsuzluk aynı şey mi? –Olmayabilir, buna mukabil yolsuzluk dendiğinde muhafazakâr seçmenin konsolide olma ihtimali yüksek, insan ne olduğunu anlamıyor, bir bakıyorsunuz konsolide olmuşlar. Oh ne güzel, aman şu endişelenmesin, aman bu konsolide olmasın, mümkün mü böyle siyaset yapmak! –Peki konsolide olsa daha mı iyi, ne olur yani dilinizi değiştirseniz, insanları durup dururken konsolide etmeye gerek var mı, herkesin ailesi çoluk çocuğu var, siz çocuk olsanız ana babanız konsolide olsun ister misiniz? İktidar seçmeniyle bir bağ kurmak için onlara doğruyu söylememek gerekiyor diyorsunuz, anladığım kadarıyla. –Mümkünse, ama illaki söyleyeceğim diyorsanız o zaman yumuşatarak yapacaksınız bunu. Bakın cennet gibi sahiller yağmalanıyor gözümüzün önünde, güzelim kıyılara beton yapılar dikiliyor, bunlara tahammül etmek mümkün mü? –Canım sonuçta bina dediğiniz de milli servet, ağacın kuşun böceğin kime ne yararı olmuş, bunları gündeme getirip seçmeni konsolide etmeye gerek var mı, değer mi? O güzelim kıyılar iktidar seçmeninin de malı mülkü, kamu malı, herkesi ilgilendirmeli ve herkesçe korunmalı. –Korunmasın demiyorum, insanları konsolide etmeden korunsun. Ne söylenirse söylensin, hangi eleştiri getirilirse getirilsin hep aynı yorumu yapıyorsunuz, iktidara yönelik her eleştiri, hatta skandalların gündem yapılması dahi olanaksızlaşıyor bu durumda, aklım almıyor bu tavrı. –Alır alır, yeter ki konsolide olmasınlar, skandalı gündem yapacaksınız da ne olacak, seçmenin haberi yok mu zannediyorsunuz? Zaten haberdarsa olup bitenden, gündem yapıldığında neden tepki göstersin o seçmen kitlesi ve eğer o seçmenin bir kısmı artık kararsızsa, olup bitenin daha görünür hale gelmesi karar vermesini kolaylaştırmaz mı? –Söylediklerin mantıklı gibi görünüyor ama o iş öyle değil işte, ya benim de başıma bir şey getirirse bu muhalefet diye, hemen iktidara koşup onun çevresinde konsolide oluyorlar, misal, bizim eniştenin kafası biraz karışıktı bir süredir, muhalefetin, bazı vakıflar aracılığıyla yurt dışına para transferi yapıldığı yönündeki iddialarını duyar duymaz konsolide oldu, gözümün önünde konsolide oldu adam, sandığın gibi basit bir işleyiş değil muhafazakâr konsolidasyonu, tak tak, neye uğradığını şaşırırsın, bir bakmışsın hiç ummadığın anda gerçekleşmiş konsolidasyon. Bunun sonu var mı güzel kardeşim, bir kesim konsolide olacak diye diğer kesim ne yapacağını şaşırsın mı, bakın geçenlerde belediyenin bir sergisindeki duvar resmini bile kaldırdılar sırf bu endişeler nedeniyle, olacak iş mi? –Hiç kusura bakmayın ama o duvar resmi de öyle böyle konsolide etmiyordu ama insanı, çok affedersiniz, adamın tenasül uzvundan ejderha gibi bir canavar çıkmış, olacak iş mi, az kalsın ben bile konsolide oluyordum gördüğümde. Ne yapsın sanatçılar peki, eser vermeden önce muhtardan kâğıt mı alsınlar? –Aman efendim dikkat etsinler yeter, öyle duvara canavar filan çizip insanımızı konsolide etmenin ne âlemi var şimdi. Oh ne güzel, içki içilmesi, resim heykel, dans edilmesi şu bu yasaklansın o zaman, öyle ya. –Hayır hayır, yasakçı zihniyete karşı çıkmak lazım, yasaklanmasın ama millî manevi değerlere uygun olsun, tezhip yapılır, natürmort olur, dans edeceksen de halkoyunları var, zeybek var. Ötesi? –Hatırlarsanız yine belediye bir törende vals gösterisi düzenledi, o esnada konsolide olan seçmenin haddi hesabı yok, valsi izler izlemez hem de. Yoksullar pazarda çöp karıştırıyor, elektrik faturası ve kira ödeyemeyecek halde millet, bunca sıkıntının ortasında yok danstı yok içkiydi yok müzikti, neden ilgilensinler, bir siyasi ideolojinin tarihsel özlemlerini milyonlarca insanın talepleri gibi sunmak akıl kârı mı? –Hiç katılmıyorum hiç, siz halkınızı tanımıyorsunuz, en ağır koşullarda dahi vals ve içki kadehi görünce konsolide olan var. Belki de siz tanımıyorsunuzdur halkınızı, ne güzel bir yorum sizinki, bu zihniyetle insanlara nefes aldırmamak mümkün, farkında mısınız? –Olmaz öyle şey, nefes alınacak, ancak gerektiği kadar ve sessizce, hızlı değil yavaşça, seçmeni konsolide etmeyecek ölçüde. Herhangi bir hukuksuzluğa, onca insanın olmadık gerekçelerle cezaevine konulmasına vs. itiraz edilmeyecek o zaman, söylediğinizin sonucu bu, ne âlâ zihniyet. –Lütfen çarpıtmayın -İnsaf yahu, tweet attığı için kaç kişinin başı derde girmedi mi? –Onlar tweetleri için değil tweete bir şeyler yazdıkları için soruşturuluyormuş, ayrıca olur olmaz tweet atıp muhafazakâr seçmeni konsolide etmenin manası ne şimdi, yeri mi zamanı mı, atma efendim tweet ya da yazmadan sor bakalım, sakıncası var mı, baktın konsolidasyon geliyor, yazmayıver. Hiç konsolide oldunuz mu bugüne dek? Geçenlerde bir yokladı ama hafif atlattım neyse ki, düşman başına…