Aytunç Erkin: Yolsuzluk ekonomisinin önüne geçmek için yeni bir şarkıya ihtiyaç var

Sedat Peker’in son ifşalarının ardından başlayan tartışmaların AKP içinde de yaşandığını biliyoruz. Ancak… Bu tartışmaları yapmakta ve karar almakta çok geç kaldılar. Kara para ekonomisinin yani yolsuzluk ekonomisinin önüne geçmek için yeni bir şarkıya ihtiyaç var ve bu şarkıyı besteleyecek/söyleyecek politik hattın harekete geçmesi gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum: Muhalefetin de “2002 AKP modeliyle” başarı kazanarak iktidara gelseler bile altı ay içinde kaybedeceklerini anlamaları gerekiyor. Bunu da şu anda en iyi bilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü neoliberalizmle kavga etmeyen yenilir.
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