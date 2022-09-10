Aytunç Erkin: Türkiye’de de dünyada da bir dönem kapanıyor

Kraliçe Elizabeth öldü ve Birleşik Arap Emirlikleri üç gün yas ilan etti. Lenin’in dediği gibi: “Aynılar aynı yerde…” Türkiye’de de dünyada da bir dönem kapanıyor! ABD’de Reagan, İngiltere’de Thatcher, Türkiye’de Özal dönemi sonlanıyor. Demir Leydi Thatcher ne demişti: “Toplum diye bir şey yoktur. Bireysel erkekler, kadınlar ve aileler vardır.”

SONUÇ: Bugün “toplum diye bir şeyin var olduğu” yeniden kabul edildi. Bakalım Altılı Masa’nın adayından çok ekonomi programı ne getirecek, ne götürecek? Yeni Kemal Derviş mi kazanacak yoksa 1929 ekonomi buhranından çıkmamızı sağlayan devletçilik mi?

Aytunç Erkin’in yazısı