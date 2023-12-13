Aytunç Erkin: Moto kurye için üç soru

Daha geçen hafta ortaya çıktı. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne sebep olduktan sonra serbest bırakıldı ve ardından yurt dışına kaçtı. Biri otizmli iki çocuk ve eş kaldı geride. “Şiddet” mi arıyorsunuz? Daha nasıl olabilir? Bu konu dün Meclis gündemine de taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle üç ayrı önerge verdi ve sordu: Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun serbest bırakılması için polis ve savcıya baskı yapıldı mı? Kaza görüntüleri ortaya çıktıktan sonra polis, kaza tutanağını neden değiştirmedi? Adalet Bakanı, şüphelinin yurt dışına kaçmasına neden olan sorumlular hakkında adli soruşturma başlatmak için neden sekiz gün bekledi? Şiddet mi arıyorsunuz!
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