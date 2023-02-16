Aytunç Erkin: Madenci ve AKUT’a destek verilmeli

Yazımın girişinde CHP’li Deniz Türkyılmaz’ın 6 Şubat’ta attığı çığlığı okudunuz. 1999 depreminden ders çıkaran Meclis raporunda şu tespitin altını çizelim: “… Bu anlamda, son depremde yapmış oldukları özverili çalışmalar ile büyük takdir toplayan Zonguldak maden işçilerinden olası felaketlerde de faydalanılabileceği hatırdan çıkartılmamalı ve bu amaç doğrultusunda gerekli araç ve gereçle donatılması için gayret sarf edilmelidir.” 24 yıl önce Zonguldak maden işçilerinden bahseden bir rapor var… 6 Şubat 2023’te yaşanan felakette ise madencileri getirmekte geciken bir iktidar var.

Aytunç Erkin’in yazısı