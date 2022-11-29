Aytunç Erkin: ‘Kazanacak aday’ ısrarının perde arkası

İYİ Partililer, Meral Akşener’e yakın isimler sorunu Kılıçdaroğlu’ndan çok “A Takımı” içerisinde görüyor: “… CHP’nin A Takımı Kemal Bey’in adını söylüyor. Kendi genel başkanlarının aday olmasını isteyebilirler. Masanın kendi içinde senkronunu bozacak açıklamalara bakın. Sorun, CHP’nin örtülü ya da açık bir şekilde Kemal Bey’in ismini masaya getirme arzusundan kaynaklanıyor. Bu ısrarla devam etti ve enfekte artmaya başladı. Çok dikkat ettik biz. Genel başkanımız feragat etti ki bu başlı başına önemli. Bizim taraftan Meral Hanım’ın aday olması gerektiği yönünde baskılar ya da açıklamaların gelmesinin nedeni de CHP’nin artan baskısının karşılığında oluşan doğal refleks.” Ancak… İYİ Parti cenahının ıskaladığı “Masa beni aday gösterirse adayım” diyen ya da “gönüllerin değil CHP’nin adayı demelisiniz” talimatı veren ya da “Benimle misiniz değil misiniz?” restini çeken isim Kemal Kılıçdaroğlu! “A Takımı” da yol haritasını bu açıklamalara göre şekillendiriyor. Bildiğimiz şu: Bay Kemal, kendisine karşı örülen duvarın sadece “Kazanacak aday” üzerinden inşa edilmediğini, uluslararası çevreler ve finans dünyasının önemli isimlerinin de “taraf” olduğunu düşünüyor!

Aytunç Erkin’in yazısı