Aytunç Erkin: İmamoğlu’nun sloganıyla ‘İYİ’ birleşti

Meral Akşener grup konuşmasında masadan ayrılmayacaklarının altını çizdi: “…Biz, Millet İttifakı’nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. İstibdat zincirlerini kırmak, umudu yaşatmak için kurduk. Türkiye’ye, hak ettiği istikbali sunmak için kurduk. Kimse merak etmesin. Kazanana kadar da buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz!” Bu konuşmanın devamında ise Millet İttifakı’ndan çok İYİ Parti’yi öne çıkaran cümleleri vardı Akşener’in: “Sandık ufukta gözüktü. Geri sayım başladı. Onların yalanlarının üzerine, İYİ Parti’nin, hakikat güneşi doğacak! Onların kumar masalarını, İYİ Parti’nin stratejik aklı yıkacak! Onların Bizans oyunlarını, İYİ Parti’nin, milletinden aldığı feraseti bozacak!” Bu da “stratejiyi yapan benim” mesajıydı. Ve geliyoruz en kritik cümleye: “14 Mayıs’tan sonra, her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak!”
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