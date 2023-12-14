Aytunç Erkin: Erbakan’ın beklentisi bir büyükşehir

Ankara koridorlarını yakından takip eden isimler şu bilgileri verdi: “Yeniden Refah’ın İstanbul, Ankara konusunda ‘ittifak olabilir’ yaklaşımına karşılık Erdoğan’ın da üç büyük şehirde (İstanbul-Ankara-İzmir) destek istediği belirtildi… Erbakan’ın görüşme öncesinde bir büyükşehri Yeniden Refah’ta görmek arzusu vardı. Bu iller arasında Malatya, Erzurum, Bursa ya da Konya var. Bunlardan birisi Erbakan’ın gönlündeki… Ancak AKP cenahından tatmin edici bir teklif gelmedi. Süreci Erdoğan’ı ve kurmaylarının Erbakan’a önümüzdeki süreçte sunacağı teklif belirleyecek.” Görüşme sonrası Yeniden Refah’a yakın isimlere “Geçen hafta ‘AKP’nin İstanbul adayı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olursa destek veririz’ dediğiniz konuşuldu. Bu doğru mu?” diye sordum. Yanıt çarpıcıydı: “Bizim için Sayın Tevfik Göksu da Sayın Murat Kurum da aynı. Sonuçta AKP’nin adayları değil mi? Bugün AKP’lilere sorsak geçmişte hepsi Milli Görüş’çü. (Güldü) Bu isimler arasında bir tercihimiz yok. Bakın şunu da söylemekte fayda var: 14-28 Mayıs seçimlerinde tabanımızı beka konusunda ikna ettik. Bugünse durum farklı ve taban iş birliği konusunda kuşkulu. Yine de İstanbul ve Ankara’nın CHP’den alınması bizim için de önemli.”

Aytunç Erkin’in yazısı