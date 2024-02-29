Aytunç Erkin: Ekrem İmamoğlu yüzde 43,1, Murat Kurum yüzde 40,2, Meral Danış Beştaş yüzde 4, Buğra Kavuncu 3,5 alıyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ofisinden aldığım anketlerle başlayalım: “2.9 puan öndeyiz. Ekrem İmamoğlu yüzde 43.1, Murat Kurum yüzde 40.2, Meral Danış Beştaş yüzde 4, Buğra Kavuncu 3.5 alıyor. Bu fark seçimin son haftasında artar. Metropoll dahil birkaç şirketin ortak sonuçları böyle.” Benzer sonuçlu anketler iktidarın da elinde olmalı ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahaya indi ve İmamoğlu’na yönelik sert eleştiriler yapmaya başladı. Hatta Murat Kurum’un da dahil olduğu isimler “İmamoğlu-Kandil” ilişkisi üzerinden açıklamalar yaptı. DEM kaynaklarıysa “Başak Demirtaş’tan sonra çıkarılabilecek en iyi adayı çıkardık. Meral Danış Beştaş en kuvvetli isim ve tavşan aday değerlendirmesi doğru değil” ifadelerini kullanıyor. Bu arada iktidara yakın bir gazetecinin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Gazeteci Mehmet Çek, önceki gün şu paylaşımı yaptı: “Hayırdır baylar, bayanlar. Artık çok net. Sayın Murat Kurum art arda açıkladığı ve hepsi çözüm odaklı devasa projelerle dikkat çekmeyi başarıp, rüzgarı arkasına aldı. İstanbullular İmamoğlu’nun ‘polemikçi’ tavrına karşı Kurum’un bağırıp çağırmadan, İstanbul odaklı projelerle konuşan tavrına yeşil ışık yaktı. Buraya kadar tamam! Fakat üşenmedim, tek tek kontrol ettim. AK Parti ilçe belediye başkan adayları, AK Parti il, ilçe yönetimleriyle bir bütün olarak İstanbul teşkilatı bu rüzgara sosyal medyada eşlik etmekte sanırım bir sorun yaşıyor olacaklar ki yoklar. Kelimenin tam anlamıyla yoklar. İstanbul seçimleri, İstanbul’u kazanmak bir başına Murat Kurum’a mı ihale edildi?” Bu paylaşımdan da anlaşılıyor ki, AKP İstanbul örgütleriyle Kurum arasında “uyum” eksikliği var ve bu sahaya yansıyor.

Aytunç Erkin’in yazısı