Aytunç Erkin: CHP’nin oyunu yeniden sahasında kabul etmesi doğru bir iletişim mi?

Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminden değil ama tabanından, oy veren kitlesinden gelecek tepkilere rağmen bu açıklamayı yaptı. Burada aklıma takılan şu: Altılı Masa’nın beş partisinin, milliyetçi-muhafazakar çizgide olduğunu herkes biliyor. CHP’nin oyunun da yüzde 25-30 bandında gösterildiği, yüzde 60’tan fazla oyun “sağ” cenahta yer aldığını da pratiğimizden anlıyoruz. Bu arada “askeri vesayet” konusunda da endişeli bir durum yok! Yani… 28 Şubat gibi bir sürecin yaşanması ya da geriye dönüş ihtimalinin olmadığı bir süreçte CHP’nin oyunu yeniden sahasında kabul etmesi doğru bir iletişim mi? Bunu zaman gösterecek.

Aytunç Erkin’in yazısı