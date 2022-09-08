Aytunç Erkin: CHP’nin ‘B planı’ yaptığı net

Aynı röportajda Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta ‘doğru olduğunu’ söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hâlâ burada duruyoruz” dedi. Yani… Daha önce partinin ağır toplarından Koray Aydın’ın 7 Aralık 2021’de Habertürk’te kurduğu cümleyi (Kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceğiz) kurdu Akşener: “Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli.”

SONUÇ: Kılıçdaroğlu’nun kendi kurduğu masada aday olması konusunda ciddi engeller var. Bu konuda CHP’nin “çoklu adaya” dönülebileceği konusunda da B planı yaptığı net! Bakalım… CHP lideri ile İYİ parti lideri arasında yapılacak özel sohbette neler konuşulacak?

Aytunç Erkin’in yazısı