Aytunç Erkin: Bosna-Hersek’e yapılan ziyaretten bir ay önce çıkarılan kararname kimler için?

Yani… Kararnamade, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 02.06 yazıyor ve 2 bin ton ithal

edileceği ifade ediliyor. 02.06 denilen kodun açıklaması şöyle: “Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek,

katır veya bardoların yenilen sakatatları…”

SONUÇ: Kararnameyi okuyunca anlamıyorsunuz… GTİP’e bakınca hiç anlamıyorsunuz… Çünkü

sadece rakamlar var! Ancak… O rakamların karşılığını okuyunca… Diyanet İşler Başkanlığı, midye,

karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz ürünlerinin ‘helal olmadığını’ açıklamıştı. Peki

domuz eti helal mi? Bosna-Hersek’e yapılan ziyaretten bir ay önce çıkarılan kararname kim ya da

kimler için çıktı?

Aytunç Erkin’in yazısı