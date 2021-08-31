Yani… Kararnamade, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 02.06 yazıyor ve 2 bin ton ithal
edileceği ifade ediliyor. 02.06 denilen kodun açıklaması şöyle: “Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek,
katır veya bardoların yenilen sakatatları…”
SONUÇ: Kararnameyi okuyunca anlamıyorsunuz… GTİP’e bakınca hiç anlamıyorsunuz… Çünkü
sadece rakamlar var! Ancak… O rakamların karşılığını okuyunca… Diyanet İşler Başkanlığı, midye,
karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz ürünlerinin ‘helal olmadığını’ açıklamıştı. Peki
domuz eti helal mi? Bosna-Hersek’e yapılan ziyaretten bir ay önce çıkarılan kararname kim ya da
kimler için çıktı?
Aytunç Erkin: Bosna-Hersek’e yapılan ziyaretten bir ay önce çıkarılan kararname kimler için?
Yani… Kararnamade, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 02.06 yazıyor ve 2 bin ton ithal