Aytunç Erkin: Bahçeli neden şaşırtmadı?

MHP cenahı, AKP-HDP görüşmesini “yasallık-meşruluk” üzerinden değerlendiriyor. Meclis’te var olan ve aynı zamanda kapatma davası süren HDP üzerinden yaptıkları değerlendirmeler önceki gün Bahçeli’nin dediği gibi “olağan ve doğru”… Vurgu yaptıkları nokta: “HDP yasal olabilir ama meşru bir parti değil.” Ancak… HDP’yi PKK’yla arasına mesafe koymadığı için meşru olmamakla suçlamak -ki doğru bir tutum- AKP-HDP görüşmesinden sonra ne kadar sağlıklı olacak? (Bu noktada itirazı olanlara İspanya’da Batasuna örneğini incelemelerini öneriyorum) Sonuçta, Anayasa’nın iki maddesi için yasal olan partiyle aynı masada oturmak onu meşru hale getirmez mi? Hatta… Önümüzdeki süreçte kapatma davasında HDP’li avukatlar şu savunmayı yaparsa: “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bizimle aynı sehpa etrafında Anayasa yapmak için oturdu. Siz ise bizi yargılıyor ve kapatmak istiyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Hukuken, bizim yasal ve meşru olduğumuzu ispat etmiyor mu?”
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