Aytunç Erkin: Bahçeli, Demirtaş’a onay verecek mi?

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(…) Önceki gün Demirtaş’ı Edirne’de ziyaret eden HDP eski Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım 4.5 saat süren görüşmeyi anlattı. Yıldırım, Demirtaş’ın sürece dair değerlendirmelerini şu şekilde sıraladı:

“Bu defa sürecin daha doğru ilerlemeye çalıştığını, bazı şeylerin çok hızlı gibi görünse de süreci enfekte edebilecek dışsal süreçleri engelleme adına bu hızlı süreci anlayışla anlamak gerektiğini ifade etti.”

“Öcalan’ın oynayacağı rolün çok değerli olduğunu, onsuz bir Türk-Kürt veya Türkiye barış sürecinin veya Ortadoğu barış sürecinin çok çok eksik kalacağını şimdi de ifade etti.”

“Öcalan’ın şekillendireceği bir süreci kolaylaştırma konusunda üzerine düşenin ve kendisinden beklentilerin çok ötesinde bir rol oynayabileceğini, özellikle barışın toplumsallaşması için nerede olursa olsun rol oynamaktan geri durmayacağını ısrarla ifade etti.”

“Daha ötesini, süreç içerisinde resmi olarak nasıl yer alabileceğini iki gün sonra ziyaret edecek heyetimizle paylaşacaktır.”

Selahattin Demirtaş’ın kendisine yakınlığı bilinen Ahmet Yıldırım üzerinden ilettiği mesajları böyle. Altını çizmekte fayda var, Demirtaş; “Kendisinden beklentilerin çok ötesinde bir rol oynayabileceğini” söylüyor.

Bu konuda MHP lideri Bahçeli’nin tavrında bir yumuşama olabilir mi? Ya da Bahçeli’ye Demirtaş’tan bir mesaj gitti mi? Bilinmiyor! Bildiğimiz, Edirne’nin de İmralı’yla birlikte bu süreçte ‘rol’ almak istediği.

Aytunç Erkin’in yazısı