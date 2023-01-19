Aytunç Erkin: AKP, AKP’ye mi karşı?

Erdoğan, grup toplantısında seçim tarihini ilan etti:

“Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘yeter söz milletin’ demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.”

Daha öncesinde de…

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 1 Ocak’ta kelimesi kelimesine şöyle konuştu:

“14 Mayıs’ın sembolik bir önemi vardır. 14 Mayıs 1950 tarihi Türkiye’de ‘Yeter söz milletindir’ diyen Demokrat Partinin iktidara geldiği tarihin adıdır. 27 yıllık tek parti iktidarına karşı, CHP’nin sultasına, diktasına karşı Anadolu ihtilalinin adı 14 Mayıs’tır.”

Anlamadım! Bu seçimde AKP, AKP’ye mi karşı? Soruma şaşırmayın! Demokrat Parti’nin “tek parti iktidarına” karşı kazandığı “zafer” üzerinden yürütülecek kampanya, “Tek partinin 20 yıllık iktidarını” değiştirmek isteyen muhalefetin kampanyasına dönüşmeyecek mi? İletişim hatası mı yoksa bilinçli mi? Eğer bilinçliyse şimdi de Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve masaya gollük pas vermedi mi?

Aytunç Erkin’in yazısı