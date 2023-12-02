Ayşenur Arslan: Tiktok'tan çürük kokuları geliyor ama kokunun kaynağı gerçek insan öyküleri

Aradığı çantayı Berlin’de bulup sevinen gençle okul çantası alamayan, zaten okula da gitmeyen / gidemeyen çocuk aynı gökyüzünün altında. Bu ülkeyi yönetenlerin tek derdi de o gökyüzünde belirecek gökkuşağında. Okutamadığı çocukları tarikatların değirmeninde öğütmekte..

Evet, Tiktok’tan çürük kokuları geliyor. Ama kokunun kaynağı, her biri ‘gerçek’ insan öyküleri.

Programında her türlü çirkinliğin sergilendiği Esra Erol, biliyorsunuz Tiktok’a kafayı takanlardan. En son ‘pavyon gibi‘ dedi.

Ve bu başlama vuruşunu bekleyen Meclis, ‘bir dakika önce siz gelip programınızdaki rezaletleri anlatsanız‘ demedi elbette. Tiktok temsilcisini çağırdı. Dinleyince ne olur? Kısıtlama mı gelir? Bilmiyorum.

Ama şunun farkındayım: Aslında sosyal medyaya yolsuzlukları, skandalları yansıttığı için kızanlar bahane arıyorlar. ‘Aile yapısı‘ falan diye karartmaya çalışıyorlar.

Karartsalar ne olacak ki! Memlekette ne değişecek ki!

Hela terliğine 5 bin lira vermek için business uçanlar ‘vay sendika ha‘ diye işçileri yine kapının önüne koyacak.. Ankara’da teneke mahallesi benzetmesini hakkeden evdeki çocuk hayalini sorana ‘battaniye‘ diyecek..

Ayşenur Arslan’ın yazısı