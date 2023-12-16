Ayşenur Arslan: Erdoğan’ın İstanbul adayı küçük damat

Yerel seçime sadece üç buçuk ay var. AKP’nin ‘büyük elma‘sı İstanbul için, bırakın açıklamayı, kafalar karmakarışık.

Murat Kurum mu, Tevfik Göksu mu yoksa sürpriz bir isim mi? Erdoğan’ın gönlünden kim geçiyor? Teşkilat kimi istiyor? Anketler ne diyor? Sadece İstanbul değil elbette.. Ama özellikle İstanbul, sıkıntının boyutunu ele veriyor. İmamoğlu’nu yenebilecek biri isim bulunamıyor.

Muhalefet kibar. Erdoğan’ın yaptığını yapıp bastırmıyor. Saray’ın önüne gidip Tayyip pabucu yarım çık dışarı oynayalım diye bağırabilir. Bağırmıyor. Hoş bağırsa da duyan olur mu bilmem. Zira yalanlanmayan kulis notlarına bakılırsa aday tespit masası o kadar gürültülü ki kendi seslerini duysalar mucize!

Henüz bir programım varken havayı koklayıp canlı yayında şöyle bir ihtimalden söz etmiştim: “İstanbul’da AKP’nin her kesimden oy alabileceği tek bir isim var. Selçuk Bayraktar. Ne de olsa ana muhalefetin bile tebrik ve takdirlerini aldı. Dolayısıyla Erdoğan’ın onu aday göstermesi sürpriz olmaz.“

Sürpriz olmadı. Yine yalanlanmayan kulis notlarına göre Erdoğan masaya onun ismini koydu. Ama.. Kabul ettiremedi. Bakın burası çok önemli!! Reis, özellikle gücünü teşkilattan alan kurmay heyetine küçük damadı kabul ettiremedi.

Ayşenur Arslan’ın yazısı