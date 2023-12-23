Ayşenur Arslan: AYM’yi yok hükmünde sayanlar, tarikatları var etme gayretinde

Rahatsız olmuyorlar. Utanmıyorlar. Türkiye’yi Afganistan’a çevirme hamlelerini artık gizleme ihtiyacı hissetmiyorlar.

AYM’yi ‘yok hükmünde‘ sayanlar, tarikatları ‘var etme‘ gayretinde.

Bakınız Milli Eğitim Bakanı.

Gerçi ben ona yüklenilmesini çok doğru bulmuyorum. Zira Bilal Erdoğan’ın asıl ya da gizli bakan olduğunu bilmeyen yok. Onun arkasında Erdoğan’ın gölgesini görmeyen de yok!

Zaten bunların önemi de yok. Biz kınayalım, suçlayalım.. Nafile!

Reis’in yolu belli.

Eğitim; kadını yok sayan, eşya mertebesinde gören iki büyük tarikata teslim: Menzil ve İsmailağa.

Ayşenur Arslan’ın yazısı