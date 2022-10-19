Ayşen Uysal: Hukuk mücadelesi, ülkede mücadele biçimi olmaktan çoktan çıkmış

Günler iyice kısalmaya başladı. Bir süredir sabahları karanlığa uyanıyoruz. İçimiz kararalı ise nice olmuş. Bartın’dan gelen haberle de zifiri karanlığı yaşıyoruz kaç gündür. Karnını doyurabilmek için yerin yedi kat altında zifiri karanlıkta iş tutanlar ve aileleri kadar olamasa da acının pençesindeyiz. En nihayetinde ateş düştüğü yeri yakıyor. Günümüzde, başkasının acısına duyulan üzüntü de bir başka acıya kadar bile sürmüyor ne yazık ki. Her ne kadar “Unutmayacağız”, “Unutursak kalbimiz kurusun”, vs. diye söylesek ya da yazsak da. Gün geliyor sloganlar anlamını yitiriyor. Öyle hemen olmasa da bir süre sonra tedavülden kalkanları da var. Mesela ben bir ara “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganına epey sinir olmaya başlamıştım. Herhalde hukuk tamamen ortadan kalktığından, hesap verme olasılığı falan görünmediğinden son zamanlarda bu sloganı pek de duymaz oldum. Toplumsal muhalefet, yani bizler de sonunda artık hukukun kırıntısı kalmadığını, var gibi göründüğünde de aslında hep birlikte aklımızla dalga geçmek için varmış gibi gösterdiklerini idrak ettik sanırım. Yani umarım anlamışızdır. Gerçi anlasak ne fayda, her hukuksuzluk karşısında bir sürü masraf ederek dava açmaya devam ediyoruz. Ahmet Altan demişti sanırım “Beni hukuk varmış gibi savunmaya devam et.” Ben de avukatıma 2016’dan beri benzer şeyleri söylüyorum, ama galiba artık kendimizi kandırmaktan da vazgeçmemiz lazım. Zira, hukuk mücadelesi mücadele biçimi olmaktan çoktan çıkmış ülkede…
SON HABERLER
Özgür Gündem davası: AKP’den aday adayı olan hakim Murat Bircan’ın reddi istendi
CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun Özgür Gündem … Devamı...
Fransa’da 100 binden fazla insan sokakta: Servetten payımızı istiyoruz
Fransa genelinde 100 binden fazla insan, artan enerji faturalarına, … Devamı...
CHP’li yetkili ‘yumuşak geçiş’ baskısını anlattı: Aday dayatıyorlar
ALTAN SANCAR [email protected] @altansancarr CHP'li … Devamı...
Dünyanın en ağır kemikli balığı: Forkliftle kaldırıldı, tabiat parkına gömüldü
Atlantik Doğa Bilimleri Derneği, 2 bin 744 kiloluk dev bir güneş balığının … Devamı...
Doctor Who’nun özel bölümünün yayın tarihi belli oldu: Gelmiş geçmiş tüm doktorların karşılaştığı en büyük tehdidi göreceğiz
BBC'nin merakla izlenen bilimkurgu serisi, 'Doctor Who – The Power of The … Devamı...
Kumarhaneye rekor düzeyde ‘para aklama’ cezası
Avustralya'daki bir kumarhaneye 'para aklama' suçlamasıyla 100 milyon … Devamı...
Akşener, Erdoğan’a yüklendi: Bunun adı cinayet, katliam
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında 41 kişinin hayatını … Devamı...
Nevşehir’deki balon kazası: Pilot tutuklandı
Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu iki turistin … Devamı...
Habertürk yazarı Prof. Kürşad Zorlu, İYİ Parti’ye katıldı
Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, bugünkü grup toplantısında İYİ … Devamı...
İllüstratör Ergün Gündüz’ün sergisi bugün İzmir’de açılıyor
Sanatçı Ergün Gündüz'ün illüstrasyonlarından oluşan sergi bugün İzmir … Devamı...