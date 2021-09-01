Ayşen Uysal: Evsizliğin birçoğumuzun yakın gelecekteki durumu olma ihtimali çok yüksek

Gelirlerin ve maaşların üzerinde seyreden ev kiraları daha çok insanı bir evi paylaşmak, bir evde birden fazla maaşı mümkün kılmak ya da orada burada yaşamak zorunda bırakacak. Geçtiğimiz günlerde bir haber kanalı 5 bin TL’ye dayanan kiralardan söz etti. Bu ülkede işsizlik oranı resmi rakamlara göre bile yüzde 12.4. Çoğu maaş 5 bin TL’nin altında seyrediyor. Peki, böyle bir ülkede bu kiraları kimler ödeyebilir? En yoksulla en zengin arasındaki makasın giderek açıldığı, orta sınıfların eridiği bir ülkeden söz ediyoruz üstelik.

Yalnız yaşayanların, eşinden ayrılıp tek maaşa kalanların, tek başına çocuk yetiştirenlerin, güvencesiz işlerde çalışanların, yevmiyelilerin, vs. bu sistemde tutunma, ev bark edinme olasılıkları ne kadar da düşük. Oysa, yaş ilerledikçe eve olan bağlılık ve konfor ihtiyacı artıyor. Buna karşılık, ortalama bir evin fiyatının bile milyon TL’ye dayandığı, oturulabilecek ortalama evin kirasının 4 bin-5 binleri zorladığı bir zamanda evsizliğin birçoğumuzun yakın gelecekteki durumu olma ihtimali maalesef çok yüksek.

Ayşen Uysal’ın yazısı