Ayşen Şahin: Toplumun kırmızı çizgisi nedir, çocukların açlıktan ölmesi de değilse?

Çocuklar aç kalmasın diye bir talebimiz var, aklım almıyor. Göcek koylarına oligark teknelerinden başkası giremesin diye yeni ihaleler açılırken, bebekler açlıktan ölüyor diye dert anlatmaya çalışmak gururuma dokunuyor.

Çocukların hakları var!

Bir toplumun kırmızı çizgisi nedir artık çocukların açlıktan ölmesi de değilse?

Hangi vatan, millet, bayrak, beka söylemi bundan öte?

Ayşe öğretmeni “Çocuklar ölmesin” dediği için bebeğiyle birlikte cezaevine gönderdiklerinde çocukların yaşamını savunma derdi herkes için bitti mi?

Teslim olunur mu böyle bir korkuya? İçinde “kadın, öğretmen, çocuk ve barış” içeren bir olayda, tarafını seçmek zor mu?

Ayşen Şahin’in yazısı