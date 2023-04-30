Ayşen Şahin: Taşlanma korkusuyla yaşamak zor

Bu seçim sonucu bir hezimet yaşarsak, mücadelede iyice ayrışacağımızdan sonsuz endişeliyim. Sağlık emekçileri ve diğer bakım veren mesleklerde ağırlıklı görülen “merhamet yorgunluğu” kavramı benzerinin, her ne kadar ömür vakfetseniz de kendinizi ondan başka kavramla tanımlayamaz hale gelseniz de tüm emeğinizi verdiğiniz mücadelenin ya da yoldaşlarınızın bir günde sizi yok hükmüne düşürmesinin, derin hayal kırıklıklarına uğratmasının da psikolojide bir karşılığının bulunacağını düşünüyorum.

Bu sürekli kırılmaların etki alanının çok geniş olacağından, bu kendini anlatma çabasının mücadeleden çaldığı rol yüzünden çok sayıda insanın daha göçebileceğinden, artık adliye koridorlarında bekleyenlerin azalacağından, meydanların daha da yalnızlaşacağından korkuyorum.

Kendi mahallemiz gördüğümüz yerde camımızın taşlanma korkusuyla yaşamak zor. Sileceğimizi kıran komşu çıkıyor.

Gördüğümden duyduğumdan hayretler içinde kalıyorum. İktidar dili üzerimize sinmiş gibi. Dün yere çaldığımızı bugün gözlerimizin aradığı uzun zamanlar geçirdik. Gelen gideni arattı, bazen gidenin yerine gelen de olmadı.

Ayşen Şahin’in yazısı