Ayşen Şahin: Elinde kozu biten sabır edebiyatına sarılıyor

“Sabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür.”

Bu tanımın karşılığı gerçekten sabır mı emin değilim, ‘direnç’e ya da dirayete daha yakın kanaatimce.

Dozunda sabır iyi olabilir diye örnekler arıyorum: Mesela avcı avını beklerken sessizce bekler oltanın, kapanın ya da tetiğin başında. Av, sadece attığını vurmak değil, sabır da ava dahil.

Avcılık da medeni bir dünyada artık yasaklansın ha?

Elinde kozu biten sabrın edebiyatını yapıyor da peki edebiyatçı nasıl tanımlıyor sabrı?

Ayşen Şahin’in yazısı