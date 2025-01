Ayşen Şahin: Bu uykusuzluk muhalefeti de bağlar

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İnsan gece yatağa yattığında, birini özlemekten uyuyamazsa, aşk acısından uyuyamazsa, yeni kariyer planına kafası takıldığından, seyahatini tam planlayamadığından, o gün gördüğü birini nereden tanıdığını hatırlayamadığından uyuyamazsa, bu insanca bir yaşamdır.

Sair bir yurttaş, kafasını yastığa koyduğunda Kamu İhale Yasası ya da Sayıştay raporlarını düşünüyorsa, bu uykusuzluk onun kadar muhalefeti de bağlar, hem de tüm unsurlarını.

Bu gece en azından bazı sorularımı sormuş olarak birkaç saat olsun uyumayı umuyorum. Bunları her gece kendime soruyorum, eksiği yok fazlası var. Siz de soruyorsunuz biliyorum. Her gün en az bir kere: Narin’i kim, neden öldürdü? Rabia Naz’a ne olmuştu? Gülistan Doku nerede? Biz her gün ayak sürüyoruz sırtımızda hesabı sorulmamış ölülerimizle.

Bende bir zamanlar ne hayaller vardı, içinde atla koş. Geldiğimiz noktada kabuslardan kendimi koruyamıyorum.

İktidarın uykusunu kaçırabilenden razı olacağım.

Ayşen Şahin’in yazısı