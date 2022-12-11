Ayşen Şahin: Biz halk değil miyiz?

Şimdi korkunç bir insanlık suçunu, din adına 6 yaşında kız çocuğunun yıllar süren işkencesini konuşuyoruz. Şeriatı, fıkhı, şeyhleri, tarikatları korumaya çalışmalar, yargılanması gereken ailenin haysiyetini düşünüp konuyu büyütmemeye uğraşmalar, haberi ortaya çıkaran Gazeteci Timur Soykan’ın itibarına kastetmeler… Sabır sınavı türlü türlü. Bu suçun karşısında duran herkesin de hassasiyet gözetip besmele(!) gibi önce dinle alıp veremediği olmadığını anlatması gerekiyor.

Sürekli dinin kabul sınırları içinde, dinciden tehdit almadan, dindarın hassasiyetine ayarlı aman ha halkı aniden ve durduk yere yine bir şey kin ve düşmanlığa tahrik etmeden söz üretmeye çalışmak rezilce geliyor.

Biz halk değil miyiz? Kin ve düşmanlığa tahrik olmuş ciddi bir kesim var ortada, göz koymuşlar el kadar çocuklara, öfkeden çıldırıyoruz. Bu tek taraflı yasa, imanım var diyenlere işlemiyor.

Ayşen Şahin’in yazısı