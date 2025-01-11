Ayşe Yıldırım: Memleketimden muhalefet, pardon ‘futbol’ manzaraları

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Özel, emeklileri ve asgari ücretlileri ‘iktidara kırmızı kart göstermeye’ davet etti.

Haliyle “bu büyük sürpriz” dalga konusu oldu ve eleştirildi.

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Hani ‘teknik direktör’ün, “Türkiye’nin geleceğini kimseye kararttırmam” dediği ‘iç çekişmeler’e…

Ne yazık ki bu hastalıktan bir türlü kurtulamadı ana muhalefet partisi.

Son olarak ‘iki forvet’ten biri olan Ekrem İmamoğlu’nun ‘pışık’ıyla bir kez daha nüksetti.

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Parti içine yapılmış bir ‘pışık’ olduğu açık ki İmamoğlu da “Niyeti kötü olup da kim ‘Pışıktan’ alındıysa umurumda değil” dedi zaten.

Yani manzara şu ki; teknik direktör elinde ‘kırmızı kart’ ile ‘büyük başlangıç’ yapıyor… ‘Forvetler’ birbirine ‘pışık’ yapıyor… Ortalıkta olağanüstü kurultay sesleri duyuluyor…

“Ben genel başkanlığı, futboldaki teknik direktörlük gibi görüyorum. En iyi takımı kuracak. En doğru kişiyi, en doğru yerde görevlendirecek” demişti ya Özgür Özel, işte o takım ligde olması gerektiği yeri bir türlü dolduramıyor.

Böyle giderse ‘önlerinde bakacakları bir maç’ da kalmayacak…

Ayşe Yıldırım’ın yazısı