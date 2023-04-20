Ayşe Özek Karasu: Yaz saati mi, kış saati mi

Avrupa Birliği ülkelerinde – İzlanda hariç – 2002’den beri ileri saat uygulaması var; fakat halk arasında yoğun itiraz da var. Enerji tasarrufuna yaramadığı gibi uyku bozukluğuna ve diğer sağlık sorunlarına yol açtığı şikayetleri üzerine yapılan ankette 4.6 milyon AB vatandaşının karşı olduğu ortaya çıkınca Avrupa Parlamentosu 2018’de ileri saat uygulamasına son verme kararı aldı.

Ancak yaz saati mi kalıcı olacak, yoksa kış saati mi, orası karışıktı.

Ankete katılanların yüzde 84’ü kalıcı yaz saati istiyordu ama bunların üç milyonu Alman’dı. Yani birlik genelinde homojen bir görüş söz konusu değildi. Kuzey ve güney ekseninde farklı talepler ortaya çıkıyordu. Neticede AB Komisyonu’nun 2019’da saatlerin son kez geri alınması planı suya düştü, ortak karar için mesele 2021’e ertelendi.

Zamanı her üye ülkenin isteğine göre serbest bırakma fikri tartışıldı, ancak ticaret, ulaşım ve lojistiği olumsuz etkileyeceği için bu görüş işlerlik kazanmadı. Brexit de ortak karar sürecine engel oldu ve neticede zaman ayarı ileri-geri öylece kaldı. AB Komisyonu halen uğraşıyor, ancak ufukta anlaşma görünmüyor.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı