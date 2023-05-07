Microsoft’un tanıştırma sayfasına bakarsan, altı vejetaryen konuk için üç tabaklı davet mönüsü, yaşam tarzına uygun köpek cinsi seçimi, balayı için yaz aylarında nereye gitmeli, bana bir müzik festivali bul, şiir yaz… hepsini yapıyor Bing.

(…)

Peki Bing siyasete ne kadar bulaşıyor? Tabii ki 14 Mayıs seçimlerini sordum üç ayrı dilde. Çeşitli kaynaklardan toplayıp adayları, partileri, anketleri hepsini önüme dizdi. Seçimi kim kazanacak sorusuna yanıtı gayet usturupluydu: “Ben sadece yapay zekayım, seçim sonucu gibi geleceğe dönük tahmin ve projeksiyonlar yapamam…” Makul.

Biraz saçmalayıp “Benim uyruğumu biliyor musun?” diye de sordum. Nereden bileyim tarzı bir yanıt verdikten sonra anlaşıldığı kadarıyla eğitimi gereği nasihatte de bulundu: “Birisine etnisitesini sorarken kibar ve dikkatli olmak gerekir. O kişinin cevap vermeme hakkına saygı gösterilmelidir.” Doğru.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı