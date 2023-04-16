Ayşe Özek Karasu: Özel jet hesapları

Greenpeace raporuna göre Avrupa’da en fazla özel uçuş Fransa, İngiltere ve Almanya’da – 750 kilometrenin altındaki rotalarda gerçekleşiyor. Tek bir seferde, benzinli araçla Paris – Roma arasında 16 gidiş gelişe eş değerde karbon üretiliyor.

Bu veriler ışığında Fransa hem kısa mesafeli ticari uçuşlara son vermek, hem de özel jet uçuşlarını daha sıkı kurallara bağlamak üzere AB’ye öneride bulunuyor. Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Portekiz destek veriyor. Özel uçakların yasaklanması söz konusu değil ama sera gazı hacmiyle orantılı yüksek vergi artışları gündemde.

Bu arada Fransa’nın girişimi sonucu, trenle 2.5 saat mesafede olan destinasyonlara ticari uçuşlara son verilmesi geçenlerde AB Komisyonu’nda kabul edildi. Uygulamaya geçilmesi zaman alacak, ancak özel uçuşlarla ilgili ilk somut adım Hollanda’dan geldi; 2025 sonu itibariyle Amsterdam’ın Schiphol Havalimanı’na özel jet trafiğinin yasaklanması kararı alındı. Ayrıca gürültü ve hava kirliliğine karşı gece ve sabah erken saatlerde ticari uçuşların kaldırılması da planlanıyor.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı