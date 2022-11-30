Ayşe Özek Karasu: İklim krizinde gelecek için umut kaldı mı, göreceğiz

Jean-Marie Alempic liderliğindeki ekibin araştırma sonuçları henüz hakemli bir bilim dergisinde yayınlanmış değil, ancak biyolojik bulguların açık erişim kaynağı bioRxiv’de yer alıyor. Araştırmacılar buldukları bu 13 virüs tipini laboratuvarda yeniden aktive ettiklerini yazıyorlar. Virüsleri hücre kültürlerinde yeniden canlandıran ekibin iddiasına göre “zombi virüslerin” çok nadir olduğu ve halk sağlığını tehdit etmediği yönündeki görüş doğru değil. Sibirya’da, Kamçatka ve Lena Nehri kıyısından aldıkları yedi permafrost örneğinden izole ettikleri bir virüs 50 bin yıllık. Tarihsel olarak bu bir rekor; “pandoravirüs yedoma” adı verilen virüs öyle büyük ki, standart bir ışıklı mikroskopla bile görmek mümkün.

Alempic ve ekibi permafrostta bugüne kadar hiç bilinmeyen daha binlerce virüsün bulunabileceğini ve bazılarının insanlara bulaşıcı nitelikte olabileceğini söylüyor. Permafrost bölgesinin giderek daha geniş topraklarla insan kullanımına açılması ve donmuş toprağı çözen iklim değişikliği nedeniyle kuzey yarımkürenin büyük risk barındırdığı uyarısında bulunuyorlar. Alempic ve ekibi permafrostta bugüne kadar hiç bilinmeyen daha binlerce virüsün bulunabileceğini ve bazılarının insanlara bulaşıcı nitelikte olabileceğini söylüyor. Permafrost bölgesinin giderek daha geniş topraklarla insan kullanımına açılması ve donmuş toprağı çözen iklim değişikliği nedeniyle kuzey yarımkürenin büyük risk barındırdığı uyarısında bulunuyorlar. Yeni bulunan virüse adını veren “Yedoma”, tarihsel olarak hafif tepelik yüzey şekilleri için kullanılan Rusça bir terimdi. Daha sonra geçen yüzyılda bilim literatürüne girdi ve geç Pleistosen çağına ait, organik açıdan zengin permafrost için kullanılmaya başladı.

Pandora’ya gelince; dünyadaki bütün kötülükleri kadının sırtına yükleyen Mitologya’da aslında her şey erkek eliyle, Prometheus’un tanrılardan ateşi çalarak Zeus’u kızdırması ve Hephaistos’un Zeus emriyle ilk kadın Pandora’yı yaratmasıyla başlar. Pandora güzelliğini Afrodit’ten, hünerini Athena’dan ama hilebazlığı da Hermes’ten alır, cazibesine aldanan ise Prometheus’un kardeşi Epimetheus’tur. Velhasıl açma denilen kutuyu (aslında toprak küp olsa gerek) açar, hastalıklar, acı, keder ve bütün kötülükler dünyaya saçılır. Kutu kapandığında geriye sadece umut kalır.

İklim krizinde gelecek için umut kaldı mı, göreceğiz.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı